Мусорные ловушки в реках спасают океан от загрязнения

Китовая акула стала прототипом этого аппарата. Подобно ей плавающий беспилотник с раскрытым трюмом бороздит воды пруда..

Китовая акула стала прототипом этого аппарата. Подобно ей плавающий беспилотник с раскрытым трюмом бороздит воды пруда в Роттердаме. Только собирает не планктон, а мусор.

Плавающий дрон создали в Нидерландах. Электродвигатель работает от аккумулятора. Зарядки хватает на восемь часов. Управлять можно с берега дистанционно, а можно запрограммировать на автономную работу. Объём трюма – 160 литров.

[Ричард Хардиман, директор компании Ranmarine]:

«Мы хотели, чтобы его было проще спускать на воду и доставать на берег, чтобы было удобнее собирать мусор и чтобы всё было безопасно».

Такие дроны экспортируют в другие страны, включая Великобританию, США, Нигерию и Сингапур.

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Но это лишь один из многочисленных способов собирать мусор в реках. Например, в Амстердаме с помощью воздушных пузырьков сгоняют плавающие отходы к специальной платформе, и они попадают в ловушку.

В Индии перегораживают реки стальными сетками. Вода проходит, а мусор задерживается. Подобные идеи используют во многих странах. А в Балтиморе на востоке США технологию усовершенствовали. Это устройство отправляет мусор в контейнеры, установленные на барже.

В американском штате Алабама заграждения устанавливают в реках, ручьях и каналах. Отходы собирают с лодки.

[Дон Бейтс, владелец компании Osprey Initiative]:

«Вовремя собранный мусор больше пригоден для переработки. Мы выступаем за использование вторсырья, поскольку так становится меньше мусора».

Задача этих устройств – не только очистить реки, но и спасти от мусора мировой океан. В него ежегодно попадает почти девять миллионов тон пластика. Собирать его там дорого и сложно. Проще чистить реки. Хотя, по мнению экспертов, самый лучший способ спасти океан – не бросать мусор где попало.

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