Мальдивы часто называют райскими островами. Но сегодня это так лишь наполовину. Живописные пляжи атолла всё больше..

Мальдивы всё больше загрязняются пластиком, который приносит океан

Мальдивы часто называют райскими островами. Но сегодня это так лишь наполовину.

Живописные пляжи атолла всё больше засоряются пластиковыми отходами, которые приносит океан. А выбрасывают их жители других частей света.

На одном из самых отдалённых островов Мальдив местные жители регулярно собираются на субботники. Их улов – тонны одноразового пластика.

Мэр острова говорит, что людям надоело это делать.

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[Исмаил Рафик, мэр острова]:

«Где бы вы ни жили, пожалуйста, перестаньте выбрасывать пластик, перестаньте выбрасывать отходы и будьте ответственными гражданами, развивайте зелёный образ жизни. Если мы плохо относимся к окружающей среде, она нам отомстит».

Но проблема лежит не только на поверхности суши. Мэр острова считает, что главная угроза – это микропластик в океане. Его поедает рыба и другие морские обитатели. А потом он попадает в пищевую цепочку и оказывается в желудках людей.

[Исмаил Рафик, мэр острова]:

«Для нас очень важно помочь людям изменить их образ жизни. Так что, надеюсь, они перестанут выбрасывать пластик в океан. Мы надеемся, что они сократят или прекратят использование одноразового пластика».

Какую угрозу несёт пластик для экосистемы океана, до конца так и не изучили.

[Кацярына Паборцава, биохимик]:

«Остаётся ли микропластик в телах морских обитателей? Выделяет ли он определённые токсичные соединения, которые затем вредят организмам? Аккумулируются ли токсичные соединения по мере продвижения вверх по пищевой цепочке?»

При этом убрать крупный пластик несложно. Намного труднее справиться с микроскопическим. Учёные считают, что устранить тот, что уже попал в океан, невозможно. Люди в силах лишь прекратить выбрасывать новые отходы.

На Мальдивах серьёзно относятся к проблеме. Помимо уборки, местные жители также постепенно заменяют одноразовый пластик стеклом.

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