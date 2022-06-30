Во Франции вынесли приговор исламисту, устроившему бойню в Париже в 2015 году

Пожизненный приговор для террориста. Суд Франции вынес вердикт единственному выжившему из отряда исламистов, которые устроили бойню..
Дата загрузки: 2022-06-30
Главный подозреваемый Салах Абдеслам ещё в начале судебного процесса объявил, что он солдат «Исламского государства» – группировки, запрещённой в России и других странах. Он взял на себя ответственность за все теракты.
Многочасовым нападениям подверглись мюзик-холл «Батаклан», шесть баров и ресторанов, а также периметр спортивного стадиона «Стад де Франс». Инцидент потряс Францию и остальной мир.
Суд приговорил Абдеслама к пожизненному сроку без возможности досрочного освобождения. Это самый суровый приговор, возможный во Франции. Ранее его выносили всего четыре раза.
Ещё 19 мужчин осудили за помощь в организации терактов 13 ноября 2015 года.
13 человек присутствовали на заседаниях, шестерых осудили заочно. Это те, кто помогал нападавшим достать оружие и автомобили, а также спланировать нападения.
До вынесения вердикта десять из них находились под стражей. Некоторые взяли на себя ответственность за свою роль в нападениях. Другие предпочли молчать.
Французские политики заявили о своей поддержке пожизненного приговора. Экс-президент Франции Франсуа Олланд, мэр Парижа Анн Идальго и лидер правого крыла Марин Ле Пен выразили сочувствие семьям погибших.
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