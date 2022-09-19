«Умный» мусорный бак сам сортирует отходы

Если спросить большинство австралийцев, то они скажут, что переработка отходов в их стране налажена хорошо, но..

Если спросить большинство австралийцев, то они скажут, что переработка отходов в их стране налажена хорошо, но всё же немного сбивает с толку. По статистике, в стране в год перерабатывают около 40 миллионов тонн мусора. Это почти половина.

При этом ещё одна статистика показывает, что в штате Новый Южный Уэльс перерабатывают лишь 10% пластика. И всё потому, что его неправильно сортируют.

[Кит, посетитель кафе]:

«Думаю, переработка идёт хорошо. Но я слышал, что много мусора всё равно оказывается на свалке. Это печально».

Существует много видов пластика. Если его не сортировать правильно, то переработать его очень сложно.

[Сюй Ван, сотрудник Технологического университета Сиднея]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Именно поэтому в Технологическом университете Сиднея решили разработать «умный» мусорный бак. Он умеет сортировать отходы с помощью искусственного интеллекта.

[Сюй Ван, сотрудник Технологического университета Сиднея]:

«У нас есть камера, и мы запускаем алгоритм искусственного интеллекта для классификации различных типов пластика, а затем используем Интернет вещей и другие технологии для сортировки отходов по мусорным бакам».

Чем больше используется «умный» бак, тем он становится «умнее».

[Сюй Ван, сотрудник Технологического университета Сиднея]:

«Мы обучаем его сотням изображений, а затем он изучает характеристики отходов. Не только по брендам или внешнему виду – он изучает все характеристики, чтобы потом уметь распознать новые емкости, которые ещё не видел».

Австралийцам идея нравится.

[Вероника, посетительница кафе]:

«Отлично. За меня всё сделают? На одну проблему меньше». [Кит, посетитель кафе]:

«У нас три бака, а возле некоторых домов их так много. Бывает 20-30. Если их станет меньше, будет отлично».

Правительство Австралии к 2030 году планирует сократить объём пластика, который оказывается на свалках, на 80%.

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