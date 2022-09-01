Мёртвая рыба и скаты: что вызвало бедствие в заливе Сан-Франциско

Гниющие окуни, скаты и другие морские обитатели. Такую картину можно увидеть у берегов залива Сан-Франциско. Бедствие..
Дата загрузки: 2022-09-01
Цветение началось в конце июля. Из-за этого вода окрасилась в мутно-коричневый цвет, а на километры вокруг теперь распространяется зловонный запах.
[Сара Мосс, биолог]:
«Никогда не видела ничего подобного. С ума сойти, сколько там дохлой рыбы, причём всех размеров. Я видела трёхмертвых скатов. <…> Запах всегда был неприятным, но определённо за последние несколько недель из-за цветения водорослей он стал намного сильнее».
Нашествие водорослей объясняют обилием сточных вод, которые попадают в залив. Они содержат азот и фосфор, которые ускоряют процесс размножения.
[Джо Розенфилд, исследователь]:
«Зачастую водоросли цветут на краю залива. Это не редкость, но обычно это изолированное явление, которое длится всего несколько дней. А сейчас цветение продолжается уже больше месяца и охватывает весь залив Сан-Франциско. Масштабы и длительность беспрецедентны».
При этом рыба умирает и в водоёмах рядом с заливом, включая озеро Мерритт.
[местная жительница]:
«Я никогда не видела озеро Меррит таким. В детстве я гуляла вдоль него с мамой и бабушкой. По сути, я прохожу мимо пять дней в неделю. Вчера не ходила. Но слышала истории о том, как это выглядело».
[местный житель]:
«Никогда не видел воду такого цвета. Я очень удивился, когда впервые увидел на прошлой неделе, что вода стала другой. Подумал, что это опасно. Мы с внуком собирались на рыбалку, но решили отменить».
Биологи говорят, что единственный способ остановить бедствие – это очистить сточные воды до уровня, который не вызывает цветения. Однако это будет стоить больших денег.
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