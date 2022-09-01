Гниющие окуни, скаты и другие морские обитатели. Такую картину можно увидеть у берегов залива Сан-Франциско. Бедствие..

Мёртвая рыба и скаты: что вызвало бедствие в заливе Сан-Франциско

Гниющие окуни, скаты и другие морские обитатели. Такую картину можно увидеть у берегов залива Сан-Франциско. Бедствие началось из-за беспрецедентного распространения токсичных водорослей.

Цветение началось в конце июля. Из-за этого вода окрасилась в мутно-коричневый цвет, а на километры вокруг теперь распространяется зловонный запах.

[Сара Мосс, биолог]:

«Никогда не видела ничего подобного. С ума сойти, сколько там дохлой рыбы, причём всех размеров. Я видела трёхмертвых скатов. <…> Запах всегда был неприятным, но определённо за последние несколько недель из-за цветения водорослей он стал намного сильнее».

Нашествие водорослей объясняют обилием сточных вод, которые попадают в залив. Они содержат азот и фосфор, которые ускоряют процесс размножения.

[Джо Розенфилд, исследователь]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Зачастую водоросли цветут на краю залива. Это не редкость, но обычно это изолированное явление, которое длится всего несколько дней. А сейчас цветение продолжается уже больше месяца и охватывает весь залив Сан-Франциско. Масштабы и длительность беспрецедентны».

При этом рыба умирает и в водоёмах рядом с заливом, включая озеро Мерритт.

[местная жительница]:

«Я никогда не видела озеро Меррит таким. В детстве я гуляла вдоль него с мамой и бабушкой. По сути, я прохожу мимо пять дней в неделю. Вчера не ходила. Но слышала истории о том, как это выглядело». [местный житель]:

«Никогда не видел воду такого цвета. Я очень удивился, когда впервые увидел на прошлой неделе, что вода стала другой. Подумал, что это опасно. Мы с внуком собирались на рыбалку, но решили отменить».

Биологи говорят, что единственный способ остановить бедствие – это очистить сточные воды до уровня, который не вызывает цветения. Однако это будет стоить больших денег.

Короткая ссылка на эту страницу: