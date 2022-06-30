Финтес-гуру Джо Уикс провёл массовую тренировку в парке Лондона

Популярный фитнес-тренер Джо Уикс собрал огромную команду прямо в Гайд-парке британской столицы. Здесь он проводит высокоинтенсивную..
Дата загрузки: 2022-06-30
Это попытка установить новый рекорд Гиннесса. Впрочем, Уиксу этого не удалось. Собралось меньше 3804 человек. Именно столько ему удалось привлечь и в 2017 году, когда он сам же установил рекорд.
[участницы тренировки]:
«Это была фантастика. Так классно, когда собирается подобная толпа и вместе занимается. Мне очень понравилось. <…> Да, было очень хорошо».
Высокоинтенсивная интервальная тренировка состоит из коротких периодов высокой активности, которые сменяют небольшие передышки.
[участник тренировки]:
«Нет, слишком сложно не было. Он нас сегодня не сильно мучал. Но было хорошо, пульс точно участился».
У этого фитнес-гуру, известного как «Тренер по телу», миллионы подписчиков в социальных сетях. К нему обращаются за видеотренировками и советами по здоровому образу жизни.
Популярность Уикса росла во время пандемии коронавируса, поскольку блокировки и закрытые спортивные залы вынуждали людей тренироваться дома.
[участница тренировки]:
«Джо помог мне в период изоляции, поэтому я хотела помочь ему собрать деньги на благотворительность и побить мировой рекорд».
Вход на мероприятие был по билетам. При этом все собранные средства направили организации, которая занимается предотвращением самоубийств.
Стоит отметить, что Уикс популярен не только среди взрослых, но и у детей. Когда школьное обучение было дистанционным во время локдаунов, его ежедневные видеоролики «Физкультура с Уиком» заставили британских детей двигаться.
Короткая ссылка на эту страницу: