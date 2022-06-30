Финтес-гуру Джо Уикс провёл массовую тренировку в парке Лондона

Популярный фитнес-тренер Джо Уикс собрал огромную команду прямо в Гайд-парке британской столицы. Здесь он проводит высокоинтенсивную..

Популярный фитнес-тренер Джо Уикс собрал огромную команду прямо в Гайд-парке британской столицы. Здесь он проводит высокоинтенсивную интервальную тренировку для всех, кто не боится попотеть.

Это попытка установить новый рекорд Гиннесса. Впрочем, Уиксу этого не удалось. Собралось меньше 3804 человек. Именно столько ему удалось привлечь и в 2017 году, когда он сам же установил рекорд.

[участницы тренировки]:

«Это была фантастика. Так классно, когда собирается подобная толпа и вместе занимается. Мне очень понравилось. <…> Да, было очень хорошо».

Высокоинтенсивная интервальная тренировка состоит из коротких периодов высокой активности, которые сменяют небольшие передышки.

[участник тренировки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Нет, слишком сложно не было. Он нас сегодня не сильно мучал. Но было хорошо, пульс точно участился».

У этого фитнес-гуру, известного как «Тренер по телу», миллионы подписчиков в социальных сетях. К нему обращаются за видеотренировками и советами по здоровому образу жизни.

Популярность Уикса росла во время пандемии коронавируса, поскольку блокировки и закрытые спортивные залы вынуждали людей тренироваться дома.

[участница тренировки]:

«Джо помог мне в период изоляции, поэтому я хотела помочь ему собрать деньги на благотворительность и побить мировой рекорд».

Вход на мероприятие был по билетам. При этом все собранные средства направили организации, которая занимается предотвращением самоубийств.

Стоит отметить, что Уикс популярен не только среди взрослых, но и у детей. Когда школьное обучение было дистанционным во время локдаунов, его ежедневные видеоролики «Физкультура с Уиком» заставили британских детей двигаться.

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