Море повернуло вспять: в мелеющую По потекла солёная вода

На фоне сильнейшей за 70 лет засухи фермеры Италии страдают не только от твердеющей почвы. Теперь..
Дата загрузки: 2022-07-01
Теперь солёная вода из Адриатического моря начала впадать в мелеющую реку По – самую длинную в Италии.
На некоторых её участках обнажаются большие песчаные отмели, а течение замедляется. Это облегчает проникновение морской воды.
Это делает ирригацию почти невозможной, поскольку такая вода может выжечь уже и так пострадавшие посевы.
Жанкарло Мантовани возглавляет организацию, которая пытается защитить реку По.
[Жанкарло Мантовани, глава организации по защите реки По]:
«Если в ближайшие 10-15 дней не пойдёт дождь, то посевы, которые мы ещё не потеряли, погибнут. Сейчас мы постоянно теряем урожай. Чем дольше это будет продолжаться, тем серьёзнее будет проблема, и тем больше регионов ничего не смогут собрать».
Протяжённость По – почти 650 километров. Она течёт с запада на восток страны через север, где выращивают треть всей сельхозпродукции Италии.
На этих полях в Порто-Толле, недалеко от дельты реки По, когда-то выращивали много сои. Сейчас урожай засох.
Федерика Видали – фермер. Говорит, что засуха её очень беспокоит.
[Федерика Видали, фермер]:
«Пытаюсь быть оптимистом, но дождя нет, и я вижу, что ведь год работы прошёл зря. Это страшно и грустно, но пытаюсь сохранять позитив».
Ещё недавно воду из По перекачивали в небольшие каналы, чтобы можно было хоть как-то поливать посевы. Но уровень упал настолько, что теперь это невозможно.
От кризиса пострадала не только река По.
Уровень воды в озёрах на севере Италии также приближаются к рекордно низким значениям.
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