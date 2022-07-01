Море повернуло вспять: в мелеющую По потекла солёная вода

На фоне сильнейшей за 70 лет засухи фермеры Италии страдают не только от твердеющей почвы. Теперь..

На фоне сильнейшей за 70 лет засухи фермеры Италии страдают не только от твердеющей почвы.

Теперь солёная вода из Адриатического моря начала впадать в мелеющую реку По – самую длинную в Италии.

На некоторых её участках обнажаются большие песчаные отмели, а течение замедляется. Это облегчает проникновение морской воды.

Это делает ирригацию почти невозможной, поскольку такая вода может выжечь уже и так пострадавшие посевы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Жанкарло Мантовани возглавляет организацию, которая пытается защитить реку По.

[Жанкарло Мантовани, глава организации по защите реки По]:

«Если в ближайшие 10-15 дней не пойдёт дождь, то посевы, которые мы ещё не потеряли, погибнут. Сейчас мы постоянно теряем урожай. Чем дольше это будет продолжаться, тем серьёзнее будет проблема, и тем больше регионов ничего не смогут собрать».

Протяжённость По – почти 650 километров. Она течёт с запада на восток страны через север, где выращивают треть всей сельхозпродукции Италии.

На этих полях в Порто-Толле, недалеко от дельты реки По, когда-то выращивали много сои. Сейчас урожай засох.

Федерика Видали – фермер. Говорит, что засуха её очень беспокоит.

[Федерика Видали, фермер]:

«Пытаюсь быть оптимистом, но дождя нет, и я вижу, что ведь год работы прошёл зря. Это страшно и грустно, но пытаюсь сохранять позитив».

Ещё недавно воду из По перекачивали в небольшие каналы, чтобы можно было хоть как-то поливать посевы. Но уровень упал настолько, что теперь это невозможно.

От кризиса пострадала не только река По.

Уровень воды в озёрах на севере Италии также приближаются к рекордно низким значениям.

Короткая ссылка на эту страницу: