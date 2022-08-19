Фоном для этих небоскрёбов и моста раньше служила полноводная река Цзялин – приток Янцзы. Однако теперь..

Голые камни и сухая рыба: засуха в бассейне Янцзы может продлиться до сентября

Фоном для этих небоскрёбов и моста раньше служила полноводная река Цзялин – приток Янцзы. Однако теперь в китайском городе Чунцин видны только голые камни и небольшие участки с водой.

Экстремальная жара в бассейне реки Янцзы, которая питает треть населения страны, продолжается уже более двух месяцев. Её вызвал более сильный, чем обычно, субтропический антициклон, который пришёл с запада Тихого океана.

А недавно метеорологи сообщили, что засуха может продлиться ещё около месяца.

Теперь жители Чунцина могут запросто найти на голых камнях сухую рыбу.

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[житель Чунцина]:

«Никогда такого не видел, правда, никогда. Люди постарше – тоже. Я прочитал в Интернете, что воды здесь почти не осталось. Пришёл посмотреть». [жительница Чунцина]:

«Такое ощущение, что стою в духовке, особенно когда дует ветер. Он очень горячий. Сегодня я пришла, потому что в новостях сказали, что такой высокой температуры не было с 1961 года. Похоже, река Цзялин впервые высохла почти полностью».

С июля осадков в бассейне Янцзы было примерно на 45% меньше нормы.

Засуха уже привела к сокращению поставок гидроэлектроэнергии и высушиванию больших пространств пахотных земель. Теперь здесь пытаются сохранить электроэнергию и найти пресную воду для орошения посевов в преддверии осеннего сбора урожая.

При этом, до того как уровень воды в регионе восстановится, могут пройти месяцы.

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