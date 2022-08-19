Голые камни и сухая рыба: засуха в бассейне Янцзы может продлиться до сентября

Фоном для этих небоскрёбов и моста раньше служила полноводная река Цзялин – приток Янцзы. Однако теперь..
Дата загрузки: 2022-08-19
Экстремальная жара в бассейне реки Янцзы, которая питает треть населения страны, продолжается уже более двух месяцев. Её вызвал более сильный, чем обычно, субтропический антициклон, который пришёл с запада Тихого океана.
А недавно метеорологи сообщили, что засуха может продлиться ещё около месяца.
Теперь жители Чунцина могут запросто найти на голых камнях сухую рыбу.
[житель Чунцина]:
«Никогда такого не видел, правда, никогда. Люди постарше – тоже. Я прочитал в Интернете, что воды здесь почти не осталось. Пришёл посмотреть».
[жительница Чунцина]:
«Такое ощущение, что стою в духовке, особенно когда дует ветер. Он очень горячий. Сегодня я пришла, потому что в новостях сказали, что такой высокой температуры не было с 1961 года. Похоже, река Цзялин впервые высохла почти полностью».
С июля осадков в бассейне Янцзы было примерно на 45% меньше нормы.
Засуха уже привела к сокращению поставок гидроэлектроэнергии и высушиванию больших пространств пахотных земель. Теперь здесь пытаются сохранить электроэнергию и найти пресную воду для орошения посевов в преддверии осеннего сбора урожая.
При этом, до того как уровень воды в регионе восстановится, могут пройти месяцы.
Короткая ссылка на эту страницу: