Реки Европы мелеют и превращаются в ручейки

Французская река Луара с живописными замками по берегам всегда была не очень глубокой. Но теперь, в..

Французская река Луара с живописными замками по берегам всегда была не очень глубокой. Но теперь, в условиях экстремальной засухи, охватившей Европу, превратилась буквально в маленький ручеёк.

Песчаные отмели тянутся по всему руслу длиной около 100 километров, и можно перейти с одного берега на другой.

[местная жительница]:

«Грустно. Я выросла в деревне и никогда такого не видела. Раньше можно было порыбачить, поскольку вода была ещё не очень горячая. Теперь видим только водоросли и лягушек. Вся рыба погибла от жары».

Эксперты говорят, что в этом году засуха во Франции небывалая. Дефицит осадков начался ещё зимой прошлого года, из-за чего многие небольшие реки полностью пересохли.

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И это не просто удар по экосистеме. От реки зависит работа четырёх атомных электростанций Франции. Они обеспечивают пятую часть всей электроэнергии страны. Если начнутся перебои, это приведёт к росту цен на электричество по всей Европе.

А это Дунай – вторая по протяжённости и полноводности река Европы. На ней тоже появились отмели.

Дунай – торговая транспортная артерия, проходящая через десять стран. Обычно участки, где ходят большие суда, в ширину несколько десятков метров. Теперь остались узкие каналы, но и они есть только благодаря дноуглубительным работам.

Экологи говорят, что из-за потепления в реке всё меньше кислорода, из-за чего массово гибнет рыба и другие речные обитатели.

А вдоль мелеющей реки Рейн в Германии обнажились камни с мрачными предупреждениями. Обычно они погружены в воду. Выступают только в периоды засух.

Так называемые «голодные камни» считают предвестниками невзгод. Так, раньше их обнажение говорило о том, что из-за нехватки воды будет плохой урожай, суда не смогут ходить по реке и будет угроза голода.

Между тем, в Великобритании экологи спасают рыбу. Её перемещают из луж, которые остались на месте высохших рек, в более глубокие участки.

Рыбу оглушают с помощью электрического тока. Потом помещают в воду с повышенным содержанием кислорода. Это улучшит её шансы на выживание.

Пересыхают реки по всей Великобритании. При этом концентрация загрязнения в них из-за этого становится выше. Экологи отмечают, что, несмотря на недавние дожди в регионе, осадков пока недостаточно, чтобы восполнить потери воды в ходе тепловых волн.

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