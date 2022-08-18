Реки Европы мелеют и превращаются в ручейки

Французская река Луара с живописными замками по берегам всегда была не очень глубокой. Но теперь, в..
Дата загрузки: 2022-08-18
Песчаные отмели тянутся по всему руслу длиной около 100 километров, и можно перейти с одного берега на другой.
[местная жительница]:
«Грустно. Я выросла в деревне и никогда такого не видела. Раньше можно было порыбачить, поскольку вода была ещё не очень горячая. Теперь видим только водоросли и лягушек. Вся рыба погибла от жары».
Эксперты говорят, что в этом году засуха во Франции небывалая. Дефицит осадков начался ещё зимой прошлого года, из-за чего многие небольшие реки полностью пересохли.
И это не просто удар по экосистеме. От реки зависит работа четырёх атомных электростанций Франции. Они обеспечивают пятую часть всей электроэнергии страны. Если начнутся перебои, это приведёт к росту цен на электричество по всей Европе.
А это Дунай – вторая по протяжённости и полноводности река Европы. На ней тоже появились отмели.
Дунай – торговая транспортная артерия, проходящая через десять стран. Обычно участки, где ходят большие суда, в ширину несколько десятков метров. Теперь остались узкие каналы, но и они есть только благодаря дноуглубительным работам.
Экологи говорят, что из-за потепления в реке всё меньше кислорода, из-за чего массово гибнет рыба и другие речные обитатели.
А вдоль мелеющей реки Рейн в Германии обнажились камни с мрачными предупреждениями. Обычно они погружены в воду. Выступают только в периоды засух.
Так называемые «голодные камни» считают предвестниками невзгод. Так, раньше их обнажение говорило о том, что из-за нехватки воды будет плохой урожай, суда не смогут ходить по реке и будет угроза голода.
Между тем, в Великобритании экологи спасают рыбу. Её перемещают из луж, которые остались на месте высохших рек, в более глубокие участки.
Рыбу оглушают с помощью электрического тока. Потом помещают в воду с повышенным содержанием кислорода. Это улучшит её шансы на выживание.
Пересыхают реки по всей Великобритании. При этом концентрация загрязнения в них из-за этого становится выше. Экологи отмечают, что, несмотря на недавние дожди в регионе, осадков пока недостаточно, чтобы восполнить потери воды в ходе тепловых волн.
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