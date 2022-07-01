Собака приняла лисёнка-сироту

Лисёнка Диноззо нашли на дороге. Его маму сбила машина, и шансов выжить одному в дикой природе у него не было.

Трёхнедельного малыша отвезли к ветеринару. Потом заботиться о нём стала супружеская пара из Германии. У неё уже жили колли Зива, кот Леопольд и два спасённых поросёнка.

У собаки проявились материнские инстинкты, и она помогла выхаживать лисёнка. Леопольд тоже подружился с новым членом семьи.

Диноззо уверенно себя чувствует в окружении собаки и кота. Лисёнок быстро научился пользоваться кошачьей дверью: выходит на улицу и возвращается домой в любое время.

Хотя его свобода не ограничена, лисёнок предпочитает оставаться со своими лучшими друзьями: котом и собакой.