В Китае бригады работают по много часов, чтобы пробурить скважины с водой. Некоторые регионы страны охватила..

Небывалая засуха в Китае: скважины с водой бурят по 15 часов

[Гао Пуча, глава команды по бурению скважины]:

«Все эти деревни особенно сухие. Когда нас вызывают, мы встаём рано и работаем допоздна, более 15 часов в сутки, чтобы просто пробурить скважину, и чтобы у них была вода».

В Китае бригады работают по много часов, чтобы пробурить скважины с водой. Некоторые регионы страны охватила небывалая засуха. Это поля в центральной провинции Цзянси.

А этот мужчина ходит по полям в поисках колосьев риса, оставшихся после уборки. Ими он планирует накормить своих кур.

[житель деревни]:

«Кунжут, кукуруза, сладкий картофель, хлопок в засушливых районах – всё засохло. Небольшим количеством воды удалось наполнить только рисовые поля. На них ситуация немного лучше. В этом году засуха особенно сильная. В нашем районе ничего подобного не было 4-5 лет».

Власти КНР объявили из-за засухи чрезвычайное положение. Особенно страдает бассейн реки Янцзы, которая питает многие фермерские поля. Также из-за обмеления рек остановили работу много заводов по всей стране.

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А это озеро Поянху, которое также находится в провинции Цзянси. В августе оно обычно полноводное. Но сейчас остались лишь небольшие лужицы.

Поянху считается крупнейшим пресноводным озером Китая. Оно играет важную роль в регулировании течения реки Янцзы: принимает паводковые воды влажным летом, а потом резко отступает сухой осенью и зимой.

В этом году рекордная тепловая волна в бассейне Янцзы не отступает более 70 дней. Воды в озере в пять раз меньше обычного.

Только в июле высокие температуры нанесли Китаю прямой экономический ущерб в размере 400 миллионов долларов США, затронув 5,5 миллионов человек.

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