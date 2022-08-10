Реки Калифорнии повернули вспять и стали солёными

Кривые огурцы стали новой головной болью фермеров в Калифорнии. Причина дефекта плодов – солоноватая вода для полива. Она поступает из местных рек Сан-Хоакин и Сакраменто, которые впадают в залив Сан-Франциско.

В этом году «Золотой штат» США переживает самую сильную засуху за 1200 лет. Зима была малоснежной, и реки почти не пополнились пресной водой. Вместо этого в них стала впадать солёная вода из залива.

[Бобби Коста, фермер]:

«Кривых огурцов в этом году – примерно шестая часть. Во многом на это влияет солоноватая вода. Обычно дефектных огурцов – 5%. Качество урожая снижается. Доходы упали на четверть».

Сан-Хоакин и Сакраменто снабжают водой две трети из 40-миллионного населения Калифорнии. Их также используют для полива многочисленных ферм, которые поставляют фрукты и овощи для всей страны.

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Проблему солёной воды пытаются решить с помощью насыпей из гравия. Власти штата просят у федерального правительства разрешения построить ещё два таких заграждения, если засуха усилится.

[Джейкоб Макквирк, инженер Департамента водных ресурсов]:

«Мы построили такие барьеры всего второй раз. Первый был в 2015 году».

Между тем в калифорнийских городах ищут свои пути решения проблемы. Так, в Антиоке делают опреснительные установки. Солёная вода стала здесь проблемой ещё в прошлом году.

[Джон Самуэльсон, директор по общественным работам]:

«Там, где расположен наш водозабор, стало больше соли. С каждым годом мы берём всё меньше воды. Этот завод даст нам возможность использовать даже солоноватую воду».

В XIX веке в районе дельты осушили часть водно-болотных угодий. Это позволило фермерам освоить 2000 квадратных километров земель. Однако при этом просела почва, и теперь большая часть дельты находится ниже уровня моря. Это также способствует проникновению солёной воды.

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