49 градусов: как выживают в Пакистане при адской жаре

Весь июнь в пакистанском городе Джейкобабад было 47-49 градусов жары. Обычно оживлённые улицы опустели, люди стараются..

Весь июнь в пакистанском городе Джейкобабад было 47-49 градусов жары. Обычно оживлённые улицы опустели, люди стараются оставаться дома.

Больше всего работы у продавцов прохладительных напитков.

[Имран Сумро, житель Джейкобабада]:

«Мы покупаем одну канистру с водой за 30 рупий у местных продавцов, которые возят их на тележках, запряжённых ослами. В каждой ёмкости около 20 литров. Нам очень тяжело из-за жары, детям тоже».

Джейкобабад – один из самых жарких городов провинции Синд, да и всего Пакистана. С населением в 300 тысяч человек, в ловушке жары он находится последние три года.

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Так, в мае температура однажды поднялась выше 50 градусов по Цельсию. А июнь здесь стал самым жарким среди всех южноазиатских городов.

Впрочем, жара не означает, что местные кирпичные фабрики прекратили работу. Здесь их десятки. За день под палящим солнцем людям платят менее двух долларов.

[Абу Бакар, работник кирпичной фабрики]:

«Здесь такая жара, что сложно даже описать. Но нам приходится работать у этой печи. Мы обжигаем руки и ноги, вдыхаем ядовитый газ. Условия очень тяжёлые».

В районной больнице пациентов стало больше. Они обращаются с солнечными ударами, рвотой, диареей и головокружением. Среди них много детей. А педиатр здесь только один.

[Соз Али, педиатр]:

«Когда температура повышается, приводят больше детей с тепловыми ударами, диареей, рвотой и обезвоживанием. Ещё одна причина в том, что подземные воды в Джейкобабаде загрязнились и больше не пригодны для питья».

Фермерам на полях тоже несладко. Мало того что им приходится работать под палящим солнцем, так ещё не хватает воды для полей с рисом. Многие каналы в соседних деревнях пересохли. За последние три года урожайность кое-где сократилась на 80%. Теперь власти думают переключаться на менее водозатратные культуры, такие как оливки и хлопок.

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