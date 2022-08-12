На Великобританию снова идёт жара. Это будет уже вторая волна за лето. Теперь хозяева кошек и..

Как защитить кошек и собак в аномальную жару

На Великобританию снова идёт жара. Это будет уже вторая волна за лето. Теперь хозяева кошек и собак учатся, как защитить питомцев от перегрева.

Опытом делится один из столичных приютов для животных. В Баттерси обитает 164 кошки и 206 собак. Одна из них – Сюзи. Уже в выходные её заберут в новый дом. А пока заботливый персонал приготовил замороженное угощение на мокром полотенце.

[Ребекка Верн, менеджер приюта]:

«На охлаждённых ковриках еда дольше остаётся прохладной. Их можно хранить в холодильнике и использовать в любой нужный момент. Можно постелить его собаке, когда та ищет прохладное место. Более лёгкая и дешёвая альтернатива – просто смочить полотенце. Эффект тот же».

Ветеринары напоминают: четвероногие напрямую контактируют с раскалённым городским покрытием. Ожоги лап и тепловые удары случаются очень часто.

[Ребекка Верн, менеджер приюта]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Советуем не выгуливать собак в пик жары. Им может быть трудно адаптироваться к аномальным температурам. Лучше выходить очень-очень рано или очень поздно вечером».

В приюте есть кондиционер. Работники продолжают играть с подопечными, но в жару – недолго.

[Бриди Уильямс, менеджер приюта]:

«Очень важно, чтобы у них было много свежей воды. Некоторые кошки любят, когда она течёт, обожают маленькие фонтанчики. Также можно положить немного воды с тунцом в морозильник и сделать небольшие кубики льда, приготовить любое угощение, положив его в морозилку».

В Баттерси-парке на берегу Темзы под тенью высоких деревьев собираются владельцы собак.

[Джеральдин, хозяйка]:

«На самом деле мы вышли рано. Сейчас возвращаемся домой. Сидим в тени уже минут тридцать, пока они здесь играют».

Европа страдает от рекордно жаркого и сухого лета. Температура в Великобритании в ближайшие несколько дней снова будет выше 30 градусов по Цельсию.

А во Франции, Италии, Германии и Венгрии она достигает 40-ка градусов.

Эксперты говорят, что в такие периоды нужно уделять питомцам больше внимания. Также важно понимать симптомы перегрева и вовремя охлаждать животных.

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