Как девочка спасла четырёхлетнего малыша

Шайна Сайкс гуляла с двумя маленькими детьми в городе Буффало. Сыновья женщины, Роуэн и Нолан побежали играть с другими детьми. Через несколько минут раздался крик.



Четырёхлетний малыш Роуэн упал в канализационный люк. В этот момент 12-летняя Сэди Петерсон оказалась рядом. За несколько минут до происшествия, она видела, что мальчики сдвигали крышку люка, и пыталась их остановить. Но дети не послушались. Увидев, что малыш упал в люк, девочка бросилась на помощь.



«Мне удалось схватить ребёнка за руку, затем я потянула его на себя, и его голова оказалась над водой. Я стояла на дне колодца и боялась, что поскользнусь и выпущу его из рук», – вспоминает девочка.



Вскоре подбежали взрослые, они помогли выбраться Роуэну и Сэди. «Мы просто сидели здесь на траве, покрытые нечистотами, я держала сына, качала и плакала, плакала и плакала», – вспоминает мама мальчика.



Отец Роуэна отвёз сына и Сэди домой, чтобы они помылись перед поездкой в больницу. С мальчиком было всё в порядки, остались только синяки от рук Сэди. Врачи посоветовали родителям следить за состоянием детей и, если поднимется температура или начнётся кашель, обратиться за помощью.

Позже Шайна узнала, что в день происшествия Сэди отмечала 12-й день рождения. «Я думаю, что если бы не Сэди, сын бы погиб. У меня нет слов, отблагодарить её», – сказала мама мальчика.