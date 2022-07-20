Пожары и смерти: аномальная жара принесла бедствие в Европу

В Португалии зарегистрировали более 1000 смертей, вызванных аномальной жарой. Среди умерших, в основном, пожилые люди. По..

В Португалии зарегистрировали более 1000 смертей, вызванных аномальной жарой. Среди умерших, в основном, пожилые люди.

По мере того как в Европе усиливается жара, по всему региону вспыхивают масштабные лесные пожары. С огнём борются Испания, Греция, Франция, Италия и Великобритания.

На юго-западе Франции пытаются локализовать крупнейший лесной пожар в регионе более чем за 30 лет. Власти сообщили, что задержан человек, которого обвиняют в поджоге.

За последнюю неделю пожары распространились почти на 200 квадратных километров сельской местности в регионе Бордо. Эвакуировали более 34 тысяч человек.

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А это то, что осталось от кемпинга возле Аркашонского залива. Здесь находится самая высокая песчаная дюна Европы, и как правило здесь много отдыхающих. Но теперь остались только сгоревшие велосипеды, мебель и домики для туристов.

Местный житель Поль наблюдает с пляжа, как пламя подбирается к его дому.

[Поль Вертью, местный житель]:

«Мы надеемся, что огонь удастся сдержать в лесу, и на следующей неделе мы сможем вернуться домой. А потом оценим ущерб».

В Греции сильный ветер создал огромный очаг возгорания возле жилых домов на окраине Афин. На борьбу с огнём направили 24 самолёта и более 420 пожарных, в том числе команду из Румынии.

Эвакуировали четыре пригорода и больницу. О пострадавших или сгоревших домах пока информации нет.

В Великобритании также фиксирую рекордные летние температуры, которые приближаются к ранее невиданным 40 градусам.

К востоку от столицы большой пожар охватил дома в городке Веннингтон. Пламя перекинулось на соседние поля и приблизилось к старинной церкви.

[местный житель]:

«Я быстро пробежал через сад перед домом, чтобы посмотреть, что происходит, и столкнулся со своим соседом Стивом, который когда-то был пожарным. Секунд через 30 мы подбежали к дому, и гараж уже горел. Также горела их машина, и огонь перекидывался на забор. Он распространялся невероятно быстро».

Согласно прогнозу ООН, в последующие 30 лет экстремальных лесных пожаров станет больше на треть.

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