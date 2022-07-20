Изнывающие от зноя парижане спасаются в ледяном баре

На улице рекордный +41, но в этом помещении минус 20. Невообразимая разница в 60 градусов, но..

На улице рекордный +41, но в этом помещении минус 20. Невообразимая разница в 60 градусов, но именно её могут испытать на себе жители и гости Парижа.

Это ледяной бар. Стилизованная морозильная камера украшена скульптурами изо льда.

[посетительница]:

«На улице +41, мы искали прохладное место, куда можно пойти с друзьями даже в жару. Все прогулки на свежем воздухе исключены, и мы решили приехать сюда. Я давно думала здесь побывать, а сейчас идеальный повод».

В баре предупреждают о резком перепаде температуры и призывают соблюдать осторожность. Несмотря на зной на улице, гости приходят в длинных штанах и закрытой обуви. С собой несут свитера, шарфы, перчатки.

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[посетительница]:

«Когда я узнала, что мы едем сюда, я немного испугалась, Минус 20 – это очень холодно. Мы взяли тёплые вещи. На самом деле, здесь чудесно». [посетитель]:

«Снаружи просто тепловой удар. Сейчас нам хорошо, но уже с ужасом думаем, как будем возвращаться наружу. Так приятно провести полчаса при хорошей температуре. По крайней мере, более адекватной, чем на улице». [Фред Ноа, управляющий баром]:

«Из-за жары у нас настоящий пик посещаемости. Всё забронировано вплоть до выходных».

За полчаса в морозной свежести гости платят по 25 евро. Включены три напитка и аренда куртки.

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