Поддельные яйца помогают защитить черепашат от чаек в Австралии

Покормить чаек – такое кажется совершенно безобидным. Но на австралийском острове Херон у этого чуть ли..

Покормить чаек – такое кажется совершенно безобидным. Но на австралийском острове Херон у этого чуть ли не катастрофические последствия.

Большинство пернатых попрошаек прилетает с материка. К этому их приучила щедрость туристов.

[Андрес Червино, гид]:

«Здесь не должно быть столько чаек. Но люди их кормят, они гнездятся на острове и питаются здесь. Они прилетают из городов».

Но только угощениями чайки не довольствуются: разоряют черепашьи кладки яиц и убивают маленьких черепах и птенцов других птиц. Из-за этого некоторые редкие виды оказались под ещё большей угрозой.

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[Дэймон Ширер, рейнджер]:

«Мы считаем, что чайки – естественные хищники на этом острове. У них своя пищевая ниша. Но беспокойство вызывает то, что чаек стало слишком много».

Рейнджерам пришлось пойти на хитрость, чтобы спасти детёнышей редких черепах.

[Андрес Червино, гид]:

«Они вынимают яйца и кладут плоды пандана. Вы видели такие плоды? Они похожи на яйца. Поэтому их кладут в гнездо, и они лежат там месяцами».

Теперь вылупившихся черепашат выпускают в океан под присмотром. Это даёт им больше шансов на выживание.

Рейнджеры и местные гиды просят туристов не кормить чаек, причём не только здесь, но и на материке.

Остров Херон находится в южной части Большого Барьерного рифа. Здесь обитает много птиц, а также гнездятся зелёные черепахи и логгерхеды.

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