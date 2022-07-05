Марокканские укреплённые деревни срочно нуждаются в ремонте

К югу от Атласских гор в Марокко находятся живописные и древние укреплённые деревни. Сделанные из глины..

К югу от Атласских гор в Марокко находятся живописные и древние укреплённые деревни. Сделанные из глины в своеобразном архитектурном стиле, дома украшены башнями, балконами и многочисленными окнами.

Это место привлекает множество туристов, а ещё кинорежиссёров. Здесь частично снимали такие фильмы, как «Мумия», «Александр» и многие другие.

Построенная в XI веке нашей эры, крепость занимает около 1300 квадратных метров. Выходит на небольшую так называемую Соляную долину.

[Мохаммед Улкашир, исследователь]:

«Вот одно из мифических укреплений. С давних времён о нём знали как об одном из караванных прилавков. Мы называем это «караван-сарай» – стратегическая точка торговли, поскольку тут проходила соляная дорога».

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Деревню укрепили, чтобы защитить от набегов. Это был крупный торговый центр и остановка для караванов между Марракешем и Суданом.

В 1987 году её внесли в список ЮНЕСКО. Здесь до сих пор живёт около 800 человек.

В центре города Уарзазат можно найти ещё одно укреплённое здание.

Строить его начала в XVII веке одна богатая семья. В XIX веке его усовершенствовали.

[Абдельмаджид Хатими, туристический гид]:

«Эта крепость, или касба, называется Таурит, что означает «плато». Почти все касбы были построены на плато, чтобы быть хорошо защищёнными. Роль этой касбы заключалась в защите жителей».

Это место частично отреставрировали в 90-х годах с помощью ЮНЕСКО. Однако нужно намного больше работы. Безопасным считается только место входа.

В оазисе Скура находится ещё одно укрепленное здание: касба Амридил. Считается одним из самых красивых в стране. Причём построен он из простых материалов: воды, глины, соломы и дерева.

Все эти укреплённые сооружения нуждаются в срочном ремонте. Многие были заброшены долгие годы. Но их восстановление очень непростое. Причём процесс непрерывный, поскольку материал, из которого они сделаны, постоянно разрушается под действием природы.

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