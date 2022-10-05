Австралия намерена остановить исчезновение 110 видов животных и растений

Остановить вымирание редких видов животных – такую цель поставило перед собой правительство Австралии. С начала колонизации..

Остановить вымирание редких видов животных – такую цель поставило перед собой правительство Австралии. С начала колонизации в XVIII веке здесь исчезло около ста видов млекопитающих и других представителей фауны.

Министр окружающей среды Австралии назвала свою страну мировой столицей вымирания животных.

[Таня Плиберсек, министр окружающей среды Австралии]:

«Новый план стал грандиознее. Его цель – ноль новых вымираний. Мы хотим к 2030 году защитить 30% суши и 30% водных территорий».

Власти отдадут приоритет 20 местам обитания животных и 110 видам млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий. В их число войдут коалы, валлаби, вомбаты, опоссумы и какаду.

[Таня Плиберсек, министр окружающей среды Австралии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Если мы знаем, что вид находится на грани исчезновения, значит необходимо защитить его среду обитания и следить за тем, чтобы у этого вида была возможность восстановиться».

Согласно плану, заповедные территории в Австралии увеличатся на 50 миллионов гектаров. На охрану природы будут выделять более одного миллиарда долларов США в год.

Австралия – шестая по площади страна в мире. Здесь обитает много эндемичных видов животных. Одна из причин сокращения их численности – погодные катаклизмы. Так, в 2019-м – 20-м годах страна пострадала от разрушительных природных пожаров. В результате погибло более миллиарда животных.

Ранее австралийские власти пообещали выделить более 30 миллионов долларов на сохранение коал.

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