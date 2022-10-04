Бег после 80: клуб в Австралии помогает пожилым сохранить здоровье

Утренние дожди и холод не могут удержать этих бабушек и дедушек от еженедельной пробежки в парке...
Дата загрузки: 2022-10-04
Тому уже 86, но прекращать тренировки не собирается. Каждую субботу приходит на пробежку. Заниматься начал всего шесть лет назад.[Том Херцфельд, пожилой бегун]:
«Это и общение, и тренировка. Повод каждое утро вставать с постели».
Кто-то приходит сюда, чтобы побить собственные рекорды. А 88-летний Майкл просто хочет доказать, что возраст – всего лишь цифра.[Майкл Адамс, пожилой бегун]:
«Я могу поднять всё, что хочу, даже над головой. Если тороплюсь, могу пробежаться. Сохраняю здоровье. Самое главное: не нужно ходить к врачу».
Эксперты уже давно рекомендуют физическую активность для поддержания здоровья мозга. Они также отмечают, что занятия спортом в пожилом возрасте значительно улучшают качество жизни.[Пацит Левингер, эксперт по геронтологии]: жен
«Вы, вероятно, снизите риск развития хронических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, есть даже некоторые доказательства того, что это может помочь предотвратить некоторые виды рака».
Пожилые бегуны вдохновляют и тех, кому ещё нет 80-ти.[Каролин Ван Дер Мей, бегунья]:
«Когда вижу людей за 80, меня это очень воодушевляет. Я смотрю на них и думаю: «Ого, они многого достигли»».
А ещё эти спортсмены показывают, как стареть красиво и легко.
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