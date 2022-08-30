В Австралии бездомным помогают восстановиться после больницы

Австралийке Антее Корбетт недавно ампутировали часть ноги из-за раковой опухоли. Эта беда очень подкосила женщину, поскольку..

Австралийке Антее Корбетт недавно ампутировали часть ноги из-за раковой опухоли. Эта беда очень подкосила женщину, поскольку она бездомная. Для инвалида жизнь на улице полна опасностей.

[Антея Корбетт, бездомная]:

«Было очень тяжело. Когда нет дома, встаёт вопрос выживания. Приходится самой защищать себя и быть осторожной, потому что некоторые люди агрессивны».

Антее дал надежду пилотный проект по охране здоровья бездомных в штате Западная Австралия. Его цель – помочь тем, кто выписался из больницы. Для таких людей открыли реабилитационный центр в Перте.

Обычно бездомные, выйдя из больницы, вскоре снова туда возвращаются. Живя на улице, трудно восстановиться после болезни. А реабилитационный центр даёт такую возможность.

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[Эндрю Дэвис, врач]:

«На самом деле я никогда не встречал человека, который сказал бы, что ему нравится жить на улице».

Помимо медицинских услуг, реабилитационный центр помогает бездомным найти работу и жильё.

[Зои Тебо, сотрудница организации Homeless Healthcare]:

«У нас были подопечные, которые снова стали работать. Мы можем рассказать много подобных историй».

Антея раньше была скульптором. Сейчас вспоминает забытое мастерство. Также она стала общаться с родными. Теперь надеется, что больше никогда не вернётся на улицу.

[Антея Корбетт, бездомная]:

«Это мой шанс – посвятить себя тому, что мне привили в детстве. Я по-прежнему жива и ещё могу чего-нибудь добиться».

Проект помощи бездомным существует два года. Его финансирует Министерство здравоохранения Западной Австралии.

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