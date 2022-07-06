На севере Италии объявили режим ЧС из-за засухи

Из-за засухи Италия объявила режим чрезвычайной ситуации в северных регионах. Там протекает река По – самая..

[Фаусто, местный житель]:

«Уровень реки на десять метров ниже. Раньше в июне воды обычно было мало, но в июле уровень опять поднимался, поскольку в Альпах проходило несколько сильных ливней. Очень важно, чтобы в горах были дожди. Как только они проходят, вода поступает в реку».

Из-за засухи Италия объявила режим чрезвычайной ситуации в северных регионах. Там протекает река По – самая длинная в стране. И сейчас её уровень опустился до исторического минимума.

В целом бедствие назвали худшим в своём роде за последние 70 лет. Теперь правительство распорядилось сократить бюрократическую волокиту и начать экономить воду. В частности, ввести нормирование для домов и предприятий.

Протяжённость По – 650 километров. Она протекает через богатый север Италии. Многие участки её водного пути почти полностью пересохли. Фермеры говорят, что течение реки настолько слабое, что вглубь суши начинает просачиваться морская вода, уничтожая посевы.

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В заявлении правительства говорится, что чрезвычайные меры будут охватывать земли, граничащие с рекой По, а также водные бассейны восточных Альп. Сюда включены районы Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето. Им выделили более 36 миллионов евро, чтобы помочь решить проблему нехватки воды.

В будущем планируют принять дополнительные меры, чтобы противостоять засухе. Эксперты говорят, что бедствие усугубилось после чрезвычайно сухих зимы и весны, за которыми последовало исключительно жаркое начало лета.

Премьер-министр Марио Драги также рассматривает возможность назначить ответственного за решение проблемы с засухой, аналогично координатору мер по реагированию на коронавирусный кризис.

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