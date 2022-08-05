Оспа обезьян: США объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения

Соединённые Штаты объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

Днём ранее число случаев заболевания в США превысило 6600. Почти все заразившиеся – мужчины, имевшие половые контакты с мужчинами.

Главный медицинский советник президента Энтони Фаучи говорит, что распространение вируса за пределами этой группы невелико. Все контакты тщательно отслеживают.

[Энтони Фаучи, медицинский советник президента Джо Байдена]:

«Мы много знаем об обезьяньей оспе, но мы также не знаем многого о том, что происходит сейчас с этой конкретной вспышкой. За десятилетия мы накопили опыт в эндемичных странах центральной и западной Африки к югу от Сахары. Там в основном вирус передавался людям от животных. Изредка от человека к человеку, но не в таких масштабах, как сейчас».

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Первый случай обезьяньей оспы в США был подтверждён в Массачусетсе в мае. Через пять дней последовал ещё один в Калифорнии.

До того как объявили чрезвычайное положение по всем США, подобные режимы уже действовали в Калифорнии, Иллинойсе и Нью-Йорке.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения назвала оспу обезьян «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». Это наивысший уровень опасности. По всему миру зафиксировали более 18 тысяч случаев заболевания. В основном, в европейских странах.

Болезнь впервые обнаружили у обезьян в 1958 году. В ходе этой вспышки выявили, что она вызывает более лёгкие симптомы, чем ранее регистрировали в Африке. В западных странах распространяется штамм, который отличается от африканского. Он не такой смертоносный, а болезнь протекает легче.

Симптомы включают высокую температуру, боль в теле и высыпания на коже. Передача от человека к человеку происходит при контакте с повреждениями на коже или на внутренних слизистых оболочках, например, во рту или в горле, а также при контакте с биологическими жидкостями. Кроме того, заразиться можно воздушно-капельным путём или через загрязнённые предметы.

До середины июля правительство США распространило по всей стране 156 тысяч доз вакцины против оспы. Заказало ещё 2,5 миллиона доз.

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