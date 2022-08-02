На севере Индии внезапным наводнением смыло дома

Внезапное наводнение на севере Индии. В штате Джамму и Кашмир люди были вынуждены в спешке покидать..

[пострадавший от наводнения]:

«Дождь идёт два-три дня. Вчера после 8 вечера он был очень сильным. Канализация переполнилась, и вода вошла в наши дома, сломав стены. Затопило все окрестности, и наш дом тоже смыло».

Внезапное наводнение на севере Индии. В штате Джамму и Кашмир люди были вынуждены в спешке покидать дома.

В городе Пунч дороги превратились в бурные реки. Местные жители переходят их с помощью верёвок.

Наводнения также обрушились на индийский штат Керала.

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В Индии живёт миллиард 300 миллионов человек, и большая часть из них опирается на сельское хозяйство. Поэтому хорошего сезона дождей здесь очень ждут. Он длится с июля по октябрь. Другая его сторона – наводнения и оползни. Они нередко приводят к человеческим жертвам.

Канализационные системы в стране часто в плохом состоянии, а дома построены с нарушением строительных норм.

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