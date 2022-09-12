В Нью-Йорке объявили чрезвычайную ситуацию из-за полиомиелита

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайную ситуацию и призвала людей активно вакцинироваться от полиомиелита. Вирус..
Дата загрузки: 2022-09-13
Так, в августе его нашли на Лонг-Айленде, который граничит с районом Квинс в Нью-Йорке. Также положительный результат дали пробы в округах Рокленд, Ориндж и Салливан, расположенных к северу от города.
При этом в июле первый почти за десятилетие подтверждённый случай полиомиелита в США был выявлен у взрослого человека в округе Рокленд.
В некоторых случаях полиомиелит может вызвать необратимый паралич, но его можно предотвратить с помощью вакцины. Впервые препарат выпустили в 1955 году. Хотя лекарств от болезни не существует, три дозы вакцины обеспечивают почти стопроцентный иммунитет.
Болезнь угрожает людям всех возрастов. Однако в особенной зоне риска находятся дети в возрасте трёх лет и младше.
Теперь власти штата призывают массово делать прививки всех взрослых, а также приводить на вакцинацию детей. Они также говорят, что привитым стоит получить пожизненную бустерную дозу.
Как ожидается, фельдшеры, акушеры и фармацевты штата смогут делать прививки детям по своему усмотрению. А поставщики медицинских услуг должны будут обновлять данные о вакцинации.
Чрезвычайное положение будет действовать до 9 октября. Чиновники поставили перед собой цель вакцинировать 90% жителей Нью-Йорка.
При этом они говорят, что в округе Ориндж самый низкий уровень вакцинации среди всех в штате: иммунизированы менее 59% жителей.
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