В Нью-Йорке объявили чрезвычайную ситуацию из-за полиомиелита

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайную ситуацию и призвала людей активно вакцинироваться от полиомиелита. Вирус обнаружили в пробах сточных вод, взятых в четырёх округах.

Так, в августе его нашли на Лонг-Айленде, который граничит с районом Квинс в Нью-Йорке. Также положительный результат дали пробы в округах Рокленд, Ориндж и Салливан, расположенных к северу от города.

При этом в июле первый почти за десятилетие подтверждённый случай полиомиелита в США был выявлен у взрослого человека в округе Рокленд.

В некоторых случаях полиомиелит может вызвать необратимый паралич, но его можно предотвратить с помощью вакцины. Впервые препарат выпустили в 1955 году. Хотя лекарств от болезни не существует, три дозы вакцины обеспечивают почти стопроцентный иммунитет.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Болезнь угрожает людям всех возрастов. Однако в особенной зоне риска находятся дети в возрасте трёх лет и младше.

Теперь власти штата призывают массово делать прививки всех взрослых, а также приводить на вакцинацию детей. Они также говорят, что привитым стоит получить пожизненную бустерную дозу.

Как ожидается, фельдшеры, акушеры и фармацевты штата смогут делать прививки детям по своему усмотрению. А поставщики медицинских услуг должны будут обновлять данные о вакцинации.

Чрезвычайное положение будет действовать до 9 октября. Чиновники поставили перед собой цель вакцинировать 90% жителей Нью-Йорка.

При этом они говорят, что в округе Ориндж самый низкий уровень вакцинации среди всех в штате: иммунизированы менее 59% жителей.

Короткая ссылка на эту страницу: