fb pixel
Телеканал NTD

В Валенсии пытаются потушить лесной пожар

В Валенсии пытаются потушить лесной пожар

В испанском регионе Валенсия пытаются справиться с лесным пожаром. Он уже уничтожил более тысячи гектаров территории...

Дата загрузки: 2022-07-06

В Валенсии пытаются потушить лесной пожар

В испанском регионе Валенсия пытаются справиться с лесным пожаром. Он уже уничтожил более тысячи гектаров территории.

Власти обратились за помощью к военным. Теперь в общей сложности в тушении огня задействовано боле 200 человек. Военные также направили два вертолёта.

Огонь полыхает рядом с природным парком. Пожарные пытаются не допустить его возгорания. Задачу осложняет изменчивая погода.

[Хосе Мигель Бассет, глава ассоциации пожарных]:

«Вчера мы посчитали, что пожар стабилизировался, но вечером ветер подул с запада и упала влажность. Так что нам снова пришлось бороться с ним всю ночь и утро. Он снова взят под контроль».

Метеорологи прогнозируют в Валенсии сильный ветер и грозы. Это может снова осложнить ситуацию.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...