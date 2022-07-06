В Валенсии пытаются потушить лесной пожар

В испанском регионе Валенсия пытаются справиться с лесным пожаром. Он уже уничтожил более тысячи гектаров территории...

В испанском регионе Валенсия пытаются справиться с лесным пожаром. Он уже уничтожил более тысячи гектаров территории.

Власти обратились за помощью к военным. Теперь в общей сложности в тушении огня задействовано боле 200 человек. Военные также направили два вертолёта.

Огонь полыхает рядом с природным парком. Пожарные пытаются не допустить его возгорания. Задачу осложняет изменчивая погода.

[Хосе Мигель Бассет, глава ассоциации пожарных]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Вчера мы посчитали, что пожар стабилизировался, но вечером ветер подул с запада и упала влажность. Так что нам снова пришлось бороться с ним всю ночь и утро. Он снова взят под контроль».

Метеорологи прогнозируют в Валенсии сильный ветер и грозы. Это может снова осложнить ситуацию.

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