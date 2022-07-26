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В Пакистане объявили выходной из-за дождей

В Пакистане объявили выходной из-за дождей

Власти пакистанской провинции Синд объявили нерабочий день в городах Карачи и Хайдарабад. Всё из-за сильных ливней,..

Дата загрузки: 2022-07-26

В Пакистане объявили выходной из-за дождей

Власти пакистанской провинции Синд объявили нерабочий день в городах Карачи и Хайдарабад. Всё из-за сильных ливней, и наводнений, которые они принесли.

В портовом городе Карачи закрыты школы, офисы и рынки.

При этом местные жители жалуются, что власти ничем не помогают.

[житель Карачи]:

«Власти не сделали никаких шагов, даже когда стало очевидно, что дождь превращается в чрезвычайную ситуацию. Ни спасательного оснащения, ни насосов. Людям нужно ходить на работу. Все в растерянности, потому что дождь продолжает идти. Только Богу известно, что будет дальше».

[житель Карачи]:
«Машины повреждены водой. Наши велосипеды начали ржаветь, на них уже не поездишь. У людей рушится бизнес, но правительству не стыдно».

Метеорологи обещают, что дожди в регионе будут идти до среды.
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