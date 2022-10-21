fb pixel
Телеканал NTD

В Венесуэле продолжаются спасательные операции после наводнений

В Венесуэле продолжаются спасательные операции после наводнений

В штате Арагуа в центральной Венесуэле – большая уборка. Люди пытаются оценить ущерб после разрушительных наводнений,..

Дата загрузки: 2022-10-21

В Венесуэле продолжаются спасательные операции после наводнений
В штате Арагуа в центральной Венесуэле – большая уборка. Люди пытаются оценить ущерб после разрушительных наводнений, и он немалый. В пригороде Маракая, в 120 километрах от столицы Каракас, потоки воды и грязи разрушили много домов.

[местная жительница]:
«Нас семь семей, которые потеряли абсолютно всё. На мне чужая одежда, которую мне дали. Единственное, что у нас было – это наш дом».

Поток сели нёс камни и деревья по главной улице. Сообщается, по меньшей мере, о трёх погибших.

Поисково-спасательные операции продолжаются. Спасают и выживших домашних животных.

[местный житель]:

«Делаем всё возможное. Мы два дня без воды и электричества. Они стараются открыть дорогу. Это собаки нашего друга. Отвезём их в питомник в Палмарито».

[местная жительница]:
«Ждём, когда что-то нормализуется. Мы без света и воды. Это надолго. Восстанавливать электроснабжение будут долго, потому что много столбов повалено, то же самое с водой. Наверное, порушены все трубы».

В целом за последние несколько недель в штате Арагуа жертвами наводнений и оползней стали десятки людей. В одном только городе Лас-Техериас две недели назад погибло не менее 54 человек.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...