В Венесуэле продолжаются спасательные операции после наводнений

В штате Арагуа в центральной Венесуэле – большая уборка. Люди пытаются оценить ущерб после разрушительных наводнений,..

[местная жительница]:

«Нас семь семей, которые потеряли абсолютно всё. На мне чужая одежда, которую мне дали. Единственное, что у нас было – это наш дом».

В штате Арагуа в центральной Венесуэле – большая уборка. Люди пытаются оценить ущерб после разрушительных наводнений, и он немалый. В пригороде Маракая, в 120 километрах от столицы Каракас, потоки воды и грязи разрушили много домов.

Поток сели нёс камни и деревья по главной улице. Сообщается, по меньшей мере, о трёх погибших.

Поисково-спасательные операции продолжаются. Спасают и выживших домашних животных.

[местный житель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Ждём, когда что-то нормализуется. Мы без света и воды. Это надолго. Восстанавливать электроснабжение будут долго, потому что много столбов повалено, то же самое с водой. Наверное, порушены все трубы».

В целом за последние несколько недель в штате Арагуа жертвами наводнений и оползней стали десятки людей. В одном только городе Лас-Техериас две недели назад погибло не менее 54 человек.

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