В Венесуэле продолжаются спасательные операции после наводнений

В штате Арагуа в центральной Венесуэле – большая уборка. Люди пытаются оценить ущерб после разрушительных наводнений,..
Дата загрузки: 2022-10-21
[местная жительница]:
«Нас семь семей, которые потеряли абсолютно всё. На мне чужая одежда, которую мне дали. Единственное, что у нас было – это наш дом».
Поток сели нёс камни и деревья по главной улице. Сообщается, по меньшей мере, о трёх погибших.
Поисково-спасательные операции продолжаются. Спасают и выживших домашних животных.
[местный житель]:
«Делаем всё возможное. Мы два дня без воды и электричества. Они стараются открыть дорогу. Это собаки нашего друга. Отвезём их в питомник в Палмарито».
[местная жительница]:
«Ждём, когда что-то нормализуется. Мы без света и воды. Это надолго. Восстанавливать электроснабжение будут долго, потому что много столбов повалено, то же самое с водой. Наверное, порушены все трубы».
В целом за последние несколько недель в штате Арагуа жертвами наводнений и оползней стали десятки людей. В одном только городе Лас-Техериас две недели назад погибло не менее 54 человек.
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