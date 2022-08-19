«Испанский Стоунхендж» полностью обнажился из-за жары и засухи

Беспощадная жара обнажила археологическую достопримечательность в Испании. Когда водохранилище Вальдеканас в провинции Касерес высохло на две..

[Энрике Седильо, археолог]:

«Это удивительно, поскольку это редкая возможность снова исследовать место, которое недостаточно изучено. Впервые его исследовали сто лет назад, а затем – в 2019 году, причём второпях».

Беспощадная жара обнажила археологическую достопримечательность в Испании. Когда водохранилище Вальдеканас в провинции Касерес высохло на две трети, полностью открылся дольмен Гуадальпераль. Он известен как «Испанский Стоунхендж». Ему 7000 лет. Его использовали для захоронений.

Дольмен в 1926 году обнаружил немецкий археолог Хуго Обермайер. Но тогда мегалитическая гробница не вызвала большого интереса в кругу учёных. В 63-м при диктатуре Франсиско Франко дольмен затопили. С тех пор он полностью обнажался лишь дважды – в 2019-м и сейчас.

[владелец лодки]:

«Большую часть времени дольмен покрыт водой. Когда воды остаётся примерно треть, показываются камни, и начинается «дольменный туризм»».

Владельцы некоторых туристических компаний выступают за то, чтобы перенести камни в музей. Но учёные не видят в этом необходимости.

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[Энрике Седильо, археолог]:

«Мы, археологи, сделали всё, что нам было нужно. Мы понимаем, что этому дольмену не обязательно быть видимым, чтобы сохранять свою ценность. Достаточно воссоздать его на основе полученной нами информации и показать людям».

Исследователи выявили, что дольмен вызвал интерес людей ещё в древнеримские времена. Но, вероятно, это были не учёные, а расхитители гробниц. Они забрали ценные предметы, а ножи из кремня, керамику и орудия труда выбросили в мусорную кучу.

Дольмены – древние погребальные и культовые сооружения. Они встречаются в Европе, Азии и Северной Африке.

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