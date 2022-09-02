На севере Мексики началось сильное наводнение

Сильное наводнение на севере Мексики. Здесь из-за сильных ливней вышла из берегов река Сабинас. На этих..
Дата загрузки: 2022-09-02
Жители штата Коауила начали эвакуироваться.
[местная жительница]:
«Это сложно. Мы уже начинали убирать вещи с земли, а теперь вынуждены делать это снова, потому что всё снова намокло, и мы не знаем, что будет дальше. Власти говорят, что дождь продолжит идти, поэтому мы не знаем, насколько поднимется река. Это принесёт потери нам и всем местным семьям. Всё зависит от реки».
[местная жительница]:
«Грустно видеть, что здесь происходит. Но я верю в Бога, я благодарна, что жива. Моя дочь говорит: «Вещи можно вернуть, а человека – нельзя»».
Пока сообщений о погибших не поступало.
Наводнения в Мексике бывают почти каждый год.
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