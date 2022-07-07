Глава ФБР: Китай – самая большая мировая угроза кибербезопасности

Наибольшая угроза кибербезопасности в мире исходит от Китая. Такое заявление сделал глава ФБР Кристофер Рэй после..

Наибольшая угроза кибербезопасности в мире исходит от Китая. Такое заявление сделал глава ФБР Кристофер Рэй после встречи со своим коллегой из британской разведки МИ-6.

По словам Рэя, Китай преследует долгосрочные цели. Хакерских программ у компартии КНР больше, чем у всех остальных стран в мире. И личных и корпоративных данных Пекин похитил больше, чем все остальные государства вместе взятые.

[Кристофер Рэй, глава ФБР]:

«Китайские власти нацелены на кражу любых ваших технологий, чтобы подорвать ваш бизнес и доминировать на вашем рынке. И они намерены использовать для этого все имеющиеся у них инструменты».

Рэй отмечает, что огромная экономика Китая даёт ему инструменты, которых нет у других стран, чтобы похищать данные. Так, в 2020 году у американских компаний, которые работают в Китае, на законодательном уровне потребовали использовать определённое программное обеспечение. А потом многие обнаружили, что в их сети через это ПО попал вредоносный код, который позволил похитить данные.

[Кен Маккалум, глава МИ-6]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Абсолютно неверно было предполагать, что, чем богаче Китай и чем шире его связи с Западом, тем больше там будет политических свобод. Компартия КНР заинтересована в наших демократических СМИ и правовой системе. Но, к сожалению, не для того, чтобы им подражать, а чтобы использовать их для своей выгоды».

В 2021 году Microsoft и компании, занимающиеся кибербезопасностью сообщили, что Китай взломал более 10 тысяч американских сетей. При этом Рэй отметил, что хакеров официально нанимают власти, предоставляя им все ресурсы для кибератак.

[Кристофер Рэй, глава ФБР]:

«Но в дополнение к традиционному воровству в сети существуют ещё более коварные тактики, которые они используют, чтобы зайти в ваш дом и ограбить вас. Китайским властям нравится делать инвестиции и создавать партнёрства, чтобы внедрить доверенных лиц для кражи ценных технологий».

Свои заявления Рэй и Маккалум сделали во время встречи в Лондоне.

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