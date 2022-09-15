Министр экономики Германии призвал внимательнее посмотреть на китайские инвестиции

Осторожнее относиться к китайским инвестициям в Европу призвал министр экономики Германии Роберт Хабек. Он сказал, что..

[Роберт Хабек, министр экономики Германии]:

«Китай нарушает торговый баланс, например, выделяя субсидии компаниям, создавая для них преимущество. Он также шантажирует компании, говоря, что они смогут торговать только в случае, если построят завод в определённом месте».

Осторожнее относиться к китайским инвестициям в Европу призвал министр экономики Германии Роберт Хабек. Он сказал, что Пекин больше не должен шантажировать Берлин, но остаётся важным торговым партнёром.

По некоторой информации, Министерство экономики Германии рассматривает ряд новых мер, чтобы сделать бизнес с Китаем менее привлекательным. Однако ранее об этом говорили лишь неформально. Подобное официальное заявление министр сделал впервые. Однако он пока не сказал, какие меры планируются. Известно лишь, что правительство будет внимательнее исследовать инвестиции в Европе, в частности в инфраструктуру.

Последние шесть лет Китай был крупнейшим торговым партнёром Германии. В 2021 году товарооборот достиг 246 миллиардов долларов.

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При этом новое левоцентристское правительство заняло более жёсткую позицию в отношении Пекина, чем его предшественники. Оно обеспокоено зависимостью Германии от экономики КНР.

Хабек предупредил, что Китай через свою инициативу «Один пояс и один путь» пытается захватить сферу влияния в Европе.

[Роберт Хабек, министр экономики Германии]:

«Мы не можем позволить, чтобы это произошло».

Ранее министр говорил, что выступает против запланированной доли Китая в контейнерном терминале Гамбурга. До этого китайский судоходный гигант Cosco проявлял к нему интерес.

Правительство Германии говорит, что попытки Китая захватить влияние начинают распространяться с технологической арены на другие сферы промышленности, такие как логистика.

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