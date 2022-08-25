Крупнейшие за годы военные учения продолжают Южная Корея и США

Южная Корея и США продолжают совместные военные учения, которые назвали крупнейшими за много лет. Так союзники..

Южная Корея и США продолжают совместные военные учения, которые назвали крупнейшими за много лет. Так союзники пытаются усилить готовность к потенциальным испытаниям оружия со стороны Северной Кореи.

Южнокорейские и американские солдаты отработали военные задачи в лесистой местности, а военно-морской персонал сымитировал операцию в контейнерном порту. Кроме того, военные учились обнаруживать самодельные взрывные устройства на АЭС.

Министр обороны Южной Кореи также посетил командный пункт и встретился с командующим войск США.

[Ли Чон Соп, министр обороны Южной Кореи]:

«Я ещё раз подчёркиваю, что с помощью этих военных учений мы сдерживаем войну, но, если она начнётся, то мы будем защищать свободу, права человека и верховенство закона».

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Американские военные говорят, что совместными учениями впервые руководит южнокорейский генерал. Это шаг на пути к давней цели Сеула – получить командование союзными силами в случае войны.

Ежегодные летние учения начались в понедельник. Завершиться должны 1 сентября. Они стартовали после того, как президент Южной Кореи Юн Сук Ёль пообещал активизировать совместную военную подготовку и укрепить позиции по отношению к Северной Корее.

Тем временем, учения могут вызвать резкую негативную реакцию Пхеньяна. В связи с этим Сеул и Вашингтон заявили, что сохраняют бдительность.

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