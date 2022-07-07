Борис Джонсон не собирается уходить, несмотря на новый скандал

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Откровенно говоря, господин спикер, задача премьера, на которого возложен огромный мандат, – продолжать работать».

Невозмутимый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил все призывы уйти в отставку. Ранее целый ряд высокопоставленных министров его кабинета уволился в знак протеста против нового скандала. Среди самых первых были ближайшие соратники Джонсона – министр здравоохранения Саджид Джавид и министр финансов Раши Сунак.

Кризис разгорелся вокруг неудачного назначения, которое Джонсон сделал в феврале 2022 года. Он поставил на должность парламентского организатора Криса Пинчера. Но как выяснилось, ещё в 2019 году в отношении этого политика велось расследование за сексуальные домогательства.

Более того, на этой неделе его снова обвинили в харрасменте в отношении двух мужчин, после чего он уволился.

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Теперь главный вопрос в том, знал ли премьер о расследовании 2019 года, когда назначал Пинчера на должность.

Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что Джонсон был в курсе этого. Однако позже премьер якобы подтвердил, что знал о поведении политика. Он принёс извинения за это назначение. Однако от скандала это его не уберегло.

[Кит Стармер, лидер оппозиции Великобритании]:

«Он знал, что обвиняемый чиновник ранее вёл себя непристойно, однако всё равно назначил его на эту должность. Почему?»

В целом в отставку в связи с новым скандалом подало более 40 членов правительства, включая 14 министров.

Сам Джонсон говорит, что его уход приведёт к хаосу в британской политике, и что выборы в Парламент могут пройти минимум через два года.

[Даррен Джоунс, законодатель от оппозиционной партии]:

«Премьер-министр, как прошла ваша неделя?» [Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Прекрасно, как и многие предыдущие».

Напомним, ранее Джонсон выдержал вотум недоверия в парламенте после другого скандала. Он касался вечеринок, которые якобы проходили на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса.

Согласно закону, у премьера теперь имеется годовой иммунитет от подобных голосований. Однако некоторые законодатели уже призывают отменить это правило.

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