Глава МИД Дании: «Утечки были вызваны взрывами»

Утечки газа на «Северных потоках» были созданы «преднамеренно» в результате взрывов. Об этом заявил министр иностранных..

[Йеппе Кофод, министр иностранных дел Дании]:

«Мы смогли установить, что эти утечки были вызваны взрывами. Эти трубопроводы взорвали, и все данные, которые у нас есть, говорят об этом. Вот почему мы говорим, что это было сделано преднамеренно».

Утечки газа на «Северных потоках» были созданы «преднамеренно» в результате взрывов. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

Газ продолжает выбрасываться в Балтийское море. При этом до сих пор не ясно, кто может стоять за утечками. Кофод говорит, что правительство Дании в ближайшие дни опубликует результаты расследования. Он назвал взрывы угрозой безопасности ЕС.

[Йеппе Кофод, министр иностранных дел Дании]:

«Это атака на европейскую инфраструктуру, и мы должны на неё реагировать».

Россия обвинила в ЧП на «Северном потоке-1» и -2 Соединённые Штаты. Так, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что президент Джо Байден ещё в феврале обещал покончить с этим проектом.

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В ответ Белый дом объяснил: Джо Байден тогда имел в виду, что «Северный поток-2» не введут в строй. Это в итоге и произошло.

При этом министр обороны Германии сказал, что пока рано кого-то обвинять, и следует дождаться окончания расследования.

На трубопроводы «Северного потока» потратили миллиарды долларов. Их совместно инвестировали Россия и европейские партнеры.

Утечки произошли в нескольких местах в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. При этом трубопроводы в это время не работали, однако в них предварительно был закачан газ на случай, если подача возобновится.

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