Климатические мигранты: история семьи, которая бежала на другой конец США

Этот петух своим криком извещает, что на ферме в Вермонте всё спокойно. Вместе с ним тут..

Этот петух своим криком извещает, что на ферме в Вермонте всё спокойно. Вместе с ним тут проживают куры, любопытные козы, а также семья климатических мигрантов.

Элли, Джеймс и их пятеро детей раньше жили в Калифорнии. Но в 2018 году из-за одного из самых разрушительных пожаров в истории штата они потеряли свой дом и решили уехать на другой конец США.

Спасались из своего города в последнюю минуту. Ехали на машине через дым и пламя. После этого нашли место, где вероятность пожаров минимальна, как и засух, землетрясений и вообще природных катаклизмов.

Они также искали землю подешевле. В итоге судьба занесла их в город Проктор. Он находится в районе лучших американских горнолыжных курортов.

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[Элли Хольден, климатический мигрант]:

«Думаю, самым большим нашим страхом было снова стать бездомными. Мы больше не хотели терять свой дом».

Теперь дети наслаждаются жизнью на ферме. Помогают собирать цветы для продажи, катаются на велосипеде, а ещё гуляют по своему участку в несколько десятков гектаров.

[Элли Хольден, климатический мигрант]:

«Я очень рада, что мы уехали. Это было тяжело. Это самое трудное, что мы когда-либо делали. Мы долго скучали по дому, друзьям. Но засуха уже не сезонная. Она круглый год. Я вижу, что наши друзья всё ещё пытаются восстановить свои дома. Но я не могла круглый год постоянно переживать».

Эксперты говорят, что 2021 год стал для США самым смертоносным в плане климатических катаклизмов за последние 10 лет. В 20-ти природных бедствиях умерло почти 700 человек. А ущерб оценили в 145 миллиардов долларов.

Для многих американских семей климат становится решающим фактором при переезде. Например, в местах, где часто случаются пожары, селятся теперь реже.

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