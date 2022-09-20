В США создали самый мощный в стране лазер

Самый мощный в США лазер устанавливают в Мичиганском университете. Его назвали «Зевс». Вскоре с помощью усановки..

Самый мощный в США лазер устанавливают в Мичиганском университете. Его назвали «Зевс». Вскоре с помощью усановки проведут первый эксперимент. Мощность лазера – три петаватта.

[Луиза Уиллингейл, профессор Мичиганского университета]:

«Три петаватта – это в 3000 раз мощнее всей энергосистемы США».

На создание лазерной установки ушло более 18 миллионов долларов.

[Луиза Уиллингейл, профессор Мичиганского университета]:

«С помощью «Зевса» мы будем изучать различные физические явления».

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С помощью лазерной системы сверхкоротких импульсов будут проводить исследования в таких областях, как физика (в том числе космической плазмы), медицина, электроника и национальная безопасность.

В этом году установку будут использовать не на полную мощность, а в следующем – уже полноценно.

Первый в мире лазер мощностью один петаватт построили в США четверть века назад. После этого стали появляться более мощные установки в Европе и Азии. Например, в Румынии есть лазер в 10 петаватт, а в Китае – в 13. Причём китайские учёные планируют поднять планку и построить установку мощностью 100 петаватт.

Мощность таких лазеров – пиковая. Она достигается за счёт краткости лазерного импульса. Так потребляется мало электроэнергии. Но чем короче импульс, тем сложнее проводить эксперименты.

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