Королева Дании открыла новый музей на живописном утёсе

Королева Дании Маргрете открыла новый музей. Его построили на острове Зеландия, а точнее, в районе Стивенс-Клинт,..

Королева Дании Маргрете открыла новый музей. Его построили на острове Зеландия, а точнее, в районе Стивенс-Клинт, который имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Этот утёс на юго-востоке Дании признан одним из лучших мест в мире, где можно увидеть следы метеорита Чиксулуб. Он упал на Землю в конце мелового периода около 66 миллионов лет назад, уничтожив более половины всей жизни на планете, включая динозавров.

Исследователи считают, что метеорит вызвал самое заметное массовое вымирание за всю историю.

Интерактивный музей, построенный на геологическом участке, рассказывает историю события, изменившего жизнь на Земле.

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Прямо в музей перенесли большой кусок скалы. На нём проецируют фильм, показывающий историю Земли и её развития.

[Тове Дамхольт, куратор музея]:

«Астероид столкнулся с Землёй на полуострове Юкатан в Мексике. Но это была глобальная катастрофа. Так что у нас есть следы астероида по всей планете. Мы видим это по образцам из Новой Зеландии, Испании, Италии и Дании. У нас даже есть образец из Мексики, взятый очень близко к месту удара».

15-километровый прибрежный утёс богат окаменелостями. А в музее посетителям показывают облако пепла, которое образовалось после удара метеорита.

[Тове Дамхольт, куратор музея]:

«Во время катастрофы динозавры вымерли, но некоторые животные выжили, например, это маленькое млекопитающее, которое знало очень хорошие приёмы выживания. Оно было маленьким и умело прятаться. Вот почему мы называем его «Счастливчик»».

Посетители делятся впечатлениями.

[посетительница музея]:

«Это было фантастично и интересно. Думаю, всем в мире будет интересно здесь побывать: детям, взрослым, старикам. Это так захватывающе».

Объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО утёс Стивенс-Клинт объявили в 2014 году.

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