Первые монеты с портретом короля Карла III показали в Великобритании

Первые монеты с портретом Карла III представил Королевский монетный двор Великобритании. Одна из них, достоинством в..
Дата загрузки: 2022-09-30
Также вскоре выпустят памятную пятифунтовую монету, посвящённую жизни Елизаветы II. На одной стороне изображён новый король, на другой – два портрета его матери.
[Крис Баркер, сотрудник Королевского монетного двора]:
«Это очень важное событие для Королевского монетного двора и всех британцев, поскольку мы видим первый официальный портрет короля Карла III. В дополнение к этому мы отдаём дань уважения самоотверженной службе Елизаветы II на троне».
Портрет короля написал с фотографии британский скульптор Мартин Дженнингс. Его работу одобрил лично Карл III. Монарх нарисован без короны.
[Крис Баркер, сотрудник Королевского монетного двора]:
«Скульптору удалось привнести настоящую теплоту и человечность в портрет Карла III. Изображения королевы Елизаветы II немного отличаются. Особенно её первый портрет 50-х годов был очень идеализирован».
На портрете профиль нового короля обращён влево – в противоположную сторону от профиля предыдущего монарха. Это многовековая традиция, которой придерживаются со времён Карла II.
Между тем монеты с портретом британской монархини останутся в обращении. Сейчас их примерно 27 миллиардов. Монеты будут заменять на новые по мере износа. Так королевская семья решила сократить расходы, связанные с кончиной Елизаветы II.
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