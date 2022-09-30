Первые монеты с портретом короля Карла III показали в Великобритании

Первые монеты с портретом Карла III представил Королевский монетный двор Великобритании. Одна из них, достоинством в..

Первые монеты с портретом Карла III представил Королевский монетный двор Великобритании. Одна из них, достоинством в 50 пенсов, поступит в обращение в декабре.

Также вскоре выпустят памятную пятифунтовую монету, посвящённую жизни Елизаветы II. На одной стороне изображён новый король, на другой – два портрета его матери.

[Крис Баркер, сотрудник Королевского монетного двора]:

«Это очень важное событие для Королевского монетного двора и всех британцев, поскольку мы видим первый официальный портрет короля Карла III. В дополнение к этому мы отдаём дань уважения самоотверженной службе Елизаветы II на троне».

Портрет короля написал с фотографии британский скульптор Мартин Дженнингс. Его работу одобрил лично Карл III. Монарх нарисован без короны.

[Крис Баркер, сотрудник Королевского монетного двора]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Скульптору удалось привнести настоящую теплоту и человечность в портрет Карла III. Изображения королевы Елизаветы II немного отличаются. Особенно её первый портрет 50-х годов был очень идеализирован».

На портрете профиль нового короля обращён влево – в противоположную сторону от профиля предыдущего монарха. Это многовековая традиция, которой придерживаются со времён Карла II.

Между тем монеты с портретом британской монархини останутся в обращении. Сейчас их примерно 27 миллиардов. Монеты будут заменять на новые по мере износа. Так королевская семья решила сократить расходы, связанные с кончиной Елизаветы II.

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