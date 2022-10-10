Цветочные инсталляции в образе знаменитых женщин показали в Нью-Йорке

Цветы и знаменитые женщины. Нью-йоркские флористы создали 16 инсталляций, чтобы подчеркнуть красоту и тех, и других...

Цветы и знаменитые женщины. Нью-йоркские флористы создали 16 инсталляций, чтобы подчеркнуть красоту и тех, и других. На выставке на Манхэттене можно увидеть цветочный образ королевы Елизаветы II, актрисы Читы Риверы, теннисистки Серены Уильямс и певицы Билли Холидей.

[Тина Баркли, организатор выставки]:

«Каждое важное событие в жизни – радостное или грустное – сопровождается цветами. Цветы находят отклик почти в каждом сердце. И не важен уровень дохода, место рождения или язык. Цветы выше всего этого. Они так естественно красивы, что люди просто тянутся к ним».

Каждая инсталляция состоит из сотен и даже тысяч цветов, и над каждой флористы трудились по 150-200 часов. На создание образа актрисы Фанни Брайс ушло 700 растений.

[Дайка Скробала, дизайнер]:

«Нам помогло воображение. Мы использовали много растений. Юбка сделана из цветов, включая розы и гвоздики. Также есть орхидеи Мокара. Они создают ощущение объёма, и всё выглядит не таким плоским, как если бы были одни розы».

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Выставка цветочных инсталляций продлится до середины октября.

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