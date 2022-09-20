Эпоха закончилась: в Великобритании похоронили Елизавету II

Гроб с телом королевы Елизаветы II внесли в Вестминстерское аббатство. Так завершились десять дней траура по..

Гроб с телом королевы Елизаветы II внесли в Вестминстерское аббатство. Так завершились десять дней траура по самому долгоправящему монарху в истории Великобритании.

Проститься с ней пришли король Карл III и члены монаршей семьи, включая правнуков Её Величества – принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Всего же на церемонии было около 500 мировых лидеров, знаменитостей и членов королевский семей со всего мира.

[Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский]:

«Почившая Её Величество заявила в эфире в честь своего 21-го дня рождения, что вся её жизнь будет посвящена служению нации и Содружеству. Мало кто так хорошо держал слово, как она».

Служба завершилась двухминутной церемонией молчания.

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До этого десятки тысяч людей выстроились вдоль улиц Лондона. Они пришли посмотреть на гроб с телом королевы, который совершил короткое путешествие из Вестминстер-холла.

Его провезли на орудийном лафете 142 моряка Королевского флота.

Перед ними промаршировали сотни военнослужащих в парадной форме.

Вторая королевская процессия через Лондон прошла после церемонии в Вестминстерском аббатстве. Гроб повезли на запад в Виндзорский замок, для более камерной службы в часовне Святого Георгия.

Там символы власти монарха сняли и поместили на алтарь. Лорд-камергер сломал свой «жезл канцелярии» в знак окончания своей службы монарху.

Затем гроб с Елизаветой II опустили в королевский склеп. Там она будет покоиться рядом с мужем принцем Филиппом.

Королева умерла в возрасте 96 лет. Британский престол она занимала семь десятилетий.

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