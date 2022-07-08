Как скучные коррекционные шлемы стали весёлыми

Более десяти лет назад подруга художницы Полы Строун рассказала ей, что внучке нужно носить корректирующий шлем. Обычно такие шлемы надевают детям с синдромом плоской головы, аномалией черепа, которая считается косметическим дефектом. Подруга попросила расписать шлем, чтобы он выглядел повеселее.

«Раньше я никогда не рисовала ничего подобного, но работа удалась, и все были довольны», – рассказала Пола.

Другие родители, увидев красочный шлем, тоже захотели такой для ребёнка. Шлемы стали очень популярны в штате Калифорния. Вскоре Пола стала получать заказы со всей страны.

Пола использует нетоксичную краску. На роспись каждого шлема уходит от трёх до 12 часов. Художница говорит, что за 15 лет расписала более 3200 шлемов.

«Это весёлый, дружелюбный и индивидуальный дизайн, который вызывает улыбку у ребёнка. А родители могут вести разговор о шлеме и не вызывать жалость [у окружающих]. Улыбка всегда лучше жалости!» – считает Пола.