100 лет исполняется открытию знаменитой гробницы Тутанхамона

Ровно сто лет прошло с тех пор, как британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона. Эта..

Ровно сто лет прошло с тех пор, как британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона. Эта находка стала крупнейшим событием в истории египтологии. Она также пробудила интерес к культуре Древнего Египта во всём мире.

В гробнице дважды побывали расхитители. Однако внтури осталось много ценных артефактов.

[Мустафа Вазири, министр по делам древностей Египта]:

«Гробница Тутанхамона была единственной почти нетронутой в Долине царей. Это замечательная длинная история. Картер обнаружил гробницу 4 ноября 1922 года и нашёл в ней 5400 предметов: большинство – золотые. Сама гробница очень скромная и очень маленькая по сравнению с остальными захоронениями в Долине царей».

Малые размеры гробницы объясняются ранней и скоропостижной смертью Тутанхамона. Он умер примерно в 19 лет. Его гробницу ещё не достроили, поэтому пришлось спешно обустроить другую, которая не предназначалась для фараона.

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Учёные выдвигали разные причины смерти молодого правителя. По одной из них, он получил травму, упав с колесницы во время охоты.

[Мустафа Вазири, министр по делам древностей Египта]:

«Он умер на второй день после этого несчастного случая. У Тутанхамона также была тяжёлая форма малярии, и у него были очень слабые кости. Это объясняет то, почему мы нашли в его гробнице 120 тростей».

Тутанхамон был на троне с 1332 по 1323 годы до нашей эры в период Нового царства. Его правление не отличалось ничем примечательным. Он прославился после открытия гробницы. В усыпальнице нашли позолоченные колесницы, а также кресла, троны, статуи, драгоценности и множество других предметов. Венцом исследования гробницы стала золотая маска фараона.

Мумия Тутанхамона и все найденные рядом с ним артефакты выставят в Большом Египетском музее в Гизе. Он должен открыться в этом году.

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