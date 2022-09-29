Цветам для умершей Елизаветы II дадут вторую жизнь

Тысячи, если не миллионы цветов. Их принесли в Грин-парк рядом с Букингемским дворцом подданные Елизаветы II..
Дата загрузки: 2022-09-29
Сейчас время траура закончилось, и волонтёры помогают собрать букеты. От них надо отделить памятные подарки. Это сотни детских рисунков и мягкие игрушки.
[Карен Хекли, волонтёр]:
«(Здесь есть) стихи и даже детские книжки, и плюшевые медведи. Правда, банок с мармеладом пока не встречалось».
Собранные цветы отвозят в Кенсингтонские сады. Там они перегниют и станут удобрением для других растений.
[Марк Василевский, управляющий Королевским парком]:
«Думаю, королеве понравилось бы то, что мы превращаем эти цветы в компост. Мы подумали, что это хороший способ дать вторую жизнь цветам, которые были возложены в знак уважения к монархине».
Кенсингтонские сады окружают одноимённый дворец в западной части Лондона. Когда-то его хозяйкой была принцесса Диана. Сейчас это резиденция принца Уильяма и герцогини Кэтрин.
Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября. Она правила Великобританией семь десятилетий.
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