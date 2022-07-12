Евро падает, доллар растёт

Курс евро упал до самого низкого уровня с декабря 2002 года. Европейская валюта уже сравнялась с..

Курс евро упал до самого низкого уровня с декабря 2002 года. Европейская валюта уже сравнялась с долларом на опасениях, что кризис в энергетическом секторе принесёт в регион рецессию.

Американские эксперты считают, что Европа может стать эпицентром кризиса.

[Уильям Райнд, экономист]:

«Цены на энергию в Европе намного выше, чем в США. Так что повышение цен на потребительские товары больше ощущают европейцы, чем американцы».

И некоторые опасаются, что ситуация может ухудшиться. В понедельник началось ежегодное техобслуживание на «Северном потоке-1». Это крупнейший трубопровод, по которому российский газ поступает в Германию. Подача прекратится на десять дней, однако аналитики считают, что срок могут продлить.

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Между тем, на очередной ежемесячной встрече министров исполнительная комиссия ЕС обновит свои экономические прогнозы. И они покажут замедление роста экономики и повышение инфляции. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

[Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии]:

«Можно ожидать некоторого пересмотра в сторону понижения, особенно на следующий год, потому что существует много неопределённостей и рисков».

В мае инфляция в еврозоне превысила 6%. Это значительное повышение относительно предыдущих прогнозов в 3,5%.

В то время как евро тонет, доллар, наоборот, поднимается.

Валюта США выросла на ожиданиях того, что Федеральный резерв продолжит агрессивно повышать ставки, противостоя с инфляции.

Ожидается, что на своём июльском заседании ФРС поднимет ставки ещё на 75 базисных пунктов.

Сильный доллар – хорошая новость для американских путешественников, которые планируют свой отпуск за границей. Для них все цены, от отелей от ресторанов, окажутся ниже, чем были всего несколько месяцев назад.

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