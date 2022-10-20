Рекордное падение иены: курс приближается к психологической отметке в 150

Курс иены продолжил рекордное падение и достиг нового минимума за последние 32 года. Об этом говорят..
Дата загрузки: 2022-10-20
С августа японская валюта ослабла по отношению к доллару на 14%.
[Сунити Судзуки, министр финансов Японии]:
«Недавнее быстрое и одностороннее падение иены нежелательно. Мы абсолютно не можем мириться с такой неопределённостью, которую вызвала спекулятивная торговля».
Курс падает несколько месяцев из-за растущего разрыва между процентными ставками центрального банка Японии и главных финансовых учреждений Западных стран. В то время как на Западе ставки повышают, чтобы сдержать инфляцию, в Японии регулятор держит её на отрицательном уровне, чтобы стимулировать рынок.
[Сунити Судзуки, министр финансов Японии]:
«Мы будем следить за развитиями на валютном рынке, и будем сохранять готовность принять шаги против чрезмерной неустойчивости курса».
В сентябре правительство Японии потратило 2,8 триллиона иен, или 19 миллиардов долларов, на интервенцию: продажу долларов и покупку иены. Так власти впервые с 1998 года предприняли шаги, чтобы поддержать национальную валюту.
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