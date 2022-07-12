Жителям Техаса грозят веерные отключения света

Американскому штату Техас грозят веерные отключения света. Здесь наблюдается небывалая жара. Власти уже призвали людей экономить..
Дата загрузки: 2022-07-12
[Сэмуэль Пена, глава пожарного управления Хьюстона]:
«Конечно, мы хотим, чтобы свет был. Но как пожарное депо мы начали готовиться».
В отличие от других штатов США, где работают две национальные энергосистемы, Техас использует свою собственную независимую сеть.
Эксперты говорят, что обособленность Техаса имеет преимущества для инноваций. Однако проблемы начинаются, когда в жаркие и холодные месяцы повышается спрос.
[Майкл Веббер, эксперт по энергетическим ресурсам]:
«Летом в Техасе действительно жарко. Также растёт экономика и население. Поэтому каждый год мы нагружаем энергосеть немного больше».
Местный оператор энергосетей ERCOT заверяет, что у него достаточно запасов для удовлетворения спроса. Впрочем, многие по-прежнему помнят отключения в начале 2021 года. Тогда миллионы людей несколько дней сидели в холодных домах без какого-либо отопления.
Экстренные службы говорят, что необходимо проверить исправность генераторов.
[Томас Муньос, замдиректора Управления по чрезвычайным ситуациям]:
«Да, абсолютно на всех объектах города есть резервные генераторы. Нужно, чтобы все городские здания дважды проверяли свои генераторы и их мощность».
По данным Национальной метеорологической службы США, в понедельник почти по всему штату регистрировали сильную и опасную для здоровья жару. В Остине она достигала почти 40 градусов по Цельсию, в Хьюстоне – приближалась к 40-ка.
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