fb pixel
Телеканал NTD

Жителям Техаса грозят веерные отключения света

Жителям Техаса грозят веерные отключения света

Американскому штату Техас грозят веерные отключения света. Здесь наблюдается небывалая жара. Власти уже призвали людей экономить..

Дата загрузки: 2022-07-12

Жителям Техаса грозят веерные отключения света
Американскому штату Техас грозят веерные отключения света. Здесь наблюдается небывалая жара. Власти уже призвали людей экономить электроэнергию. При этом городские службы, такие как пожарная в городе Хьюстон, уже разработали план действий на случай отключений.

[Сэмуэль Пена, глава пожарного управления Хьюстона]:
«Конечно, мы хотим, чтобы свет был. Но как пожарное депо мы начали готовиться».

В отличие от других штатов США, где работают две национальные энергосистемы, Техас использует свою собственную независимую сеть.

Эксперты говорят, что обособленность Техаса имеет преимущества для инноваций. Однако проблемы начинаются, когда в жаркие и холодные месяцы повышается спрос.

[Майкл Веббер, эксперт по энергетическим ресурсам]:

«Летом в Техасе действительно жарко. Также растёт экономика и население. Поэтому каждый год мы нагружаем энергосеть немного больше».

Местный оператор энергосетей ERCOT заверяет, что у него достаточно запасов для удовлетворения спроса. Впрочем, многие по-прежнему помнят отключения в начале 2021 года. Тогда миллионы людей несколько дней сидели в холодных домах без какого-либо отопления.

Экстренные службы говорят, что необходимо проверить исправность генераторов.

[Томас Муньос, замдиректора Управления по чрезвычайным ситуациям]:
«Да, абсолютно на всех объектах города есть резервные генераторы. Нужно, чтобы все городские здания дважды проверяли свои генераторы и их мощность».

По данным Национальной метеорологической службы США, в понедельник почти по всему штату регистрировали сильную и опасную для здоровья жару. В Остине она достигала почти 40 градусов по Цельсию, в Хьюстоне – приближалась к 40-ка.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...