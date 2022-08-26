Венесуэльцы в Каракасе жалуются, что едва сводят концы с концами. Обменный курс доллара за пять дней..

Обменный курс доллара в Венесуэле за пять дней вырос на 12%

Венесуэльцы в Каракасе жалуются, что едва сводят концы с концами. Обменный курс доллара за пять дней вырос на 12%.

Президент Николас Мадуро использовал американскую валюту для сдерживания инфляции. Но в последние недели сокращение спроса на доллар и рост государственных расходов увеличили разрыв курса на белом и чёрном рынках.

[Николас Мадуро, президент Венесуэлы]:

«Есть группа плохих людей, намеренно повышающая цену доллара на чёрном рынке, чтобы недобросовестные торговцы могли прийти и обворовать людей».

Центробанк Венесуэлы заявил, что в первом квартале этого года экономика страны выросла на 17%. Это самый высокий показатель в регионе. По его данным, инфляция начала снижаться. При этом в июле она по-прежнему превышала 135%.

[Леонардо Вера, экономист]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В Венесуэле наблюдается высокая инфляция, и она может стать ещё выше, поскольку, когда обменный курс повышается, сразу начинают расти цены».

Люди жалуются, что денег ни на что не хватает.

[местная жительница]:

«Очень сложная ситуация. Цены стремительно растут. И правила Центробанка не соблюдают, поскольку курс доллара опережает другой курс «чёрного» доллара. Думаю, нужно повысить зарплаты и стабилизировать экономику». [местная жительница]:

«Мы пострадали, потому что мы в основном зарабатываем в боливарах. Когда я иду за покупками, товар из хозяйственного магазина, который раньше стоил 18 боливаров, теперь продают за 22. Я живу на пенсию. На что её может хватить?»

С 2014 года экономика Венесуэлы погружена в рецессию. Инфляция достигла трёхзначных показателей. Всё это происходит на фоне сокращения объёмов добычи нефти и санкций со стороны США.

В 2019 году власти ослабили контроль над экономикой. С тех пор они пытаются вдохнуть новую жизнь с помощью повсеместного внедрения доллара в такие сферы, как производство, торговля и услуги.

Короткая ссылка на эту страницу: