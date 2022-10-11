На заправки Франции растут очереди из-за забастовок

Французские автомобилисты выстраиваются в очереди за бензином. Многие переживают, что скоро не смогут заправиться. На нефтеперерабатывающих..

Французские автомобилисты выстраиваются в очереди за бензином. Многие переживают, что скоро не смогут заправиться. На нефтеперерабатывающих заводах и нефтехранилищах страны бастуют профсоюзы. В результате треть заправочных станций не работает.

На фоне роста инфляции и стоимости жизни, рабочие по всей Европе требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Компании пытаются договориться. Так, французская TotalEnergies предложила провести переговоры об оплате труда при условии, что профсоюз прекратит двухнедельную забастовку на нефтеперерабатывающих заводах. Однако в ответ профсоюз CGT заявил, что «это шантаж, и он не гарантирует того, что сотрудники вернутся к работе».

Из-за забастовок отключились более 60% нефтеперерабатывающих мощностей Франции. Это привело к росту цен на дизельное топливо, а также заставило страну увеличить импорт.

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«Это катастрофа, потому что у меня ребёнок с инвалидностью. Я целый день на колёсах, чтобы отвезти его к специалисту по уходу. Бак почти пустой. Теперь я в панике, не знаю, найду ли бензин». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Очень раздражает необходимость выстраиваться в астрономические очереди только для того, чтобы купить продукт, который является частью повседневной жизни. Это мешает многим людям работать».

В выходные почти треть автозаправочных станций по всей стране столкнулась с нехваткой хотя бы одного вида топлива. Более 2000 станций перестали работать.

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